Обвинение запросило для Яны Трояновой* 9 лет тюрьмы

Прокурор попросил суд заочно приговорить актрису Яну Троянову*, призывавшую убивать русских детей, к девяти годам колонии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на 2-й Западный окружной военный суд, где рассматривается уголовное дело против артистки.

«Окончательно прошу назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы», — пояснила сторона обвинения. Кроме того, прокурор высказался за штраф для Трояновой* в размере 250 тысяч рублей.

Напомним, Троянова* покинула Россию. Позднее её внесли в список иностранных агентов, а затем — в перечень террористов и экстремистов. Против артистки возбудили уголовное дело о разжигании ненависти и вражды и объявили в международный розыск. Троянова* в июне 2024 года, придерживаясь антироссийских позиций, призвала убивать русских детей и поддержала теракты против РФ. Западный окружной военный суд на днях приступил к слушаниям.