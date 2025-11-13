Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 10:37

Обвинение запросило для Яны Трояновой* 9 лет тюрьмы

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Прокурор попросил суд заочно приговорить актрису Яну Троянову*, призывавшую убивать русских детей, к девяти годам колонии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на 2-й Западный окружной военный суд, где рассматривается уголовное дело против артистки.

«Окончательно прошу назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы», — пояснила сторона обвинения. Кроме того, прокурор высказался за штраф для Трояновой* в размере 250 тысяч рублей.

Татьяна Лазарева* расстроилась из-за звания «алкоголички» в России
Татьяна Лазарева* расстроилась из-за звания «алкоголички» в России

Напомним, Троянова* покинула Россию. Позднее её внесли в список иностранных агентов, а затем — в перечень террористов и экстремистов. Против артистки возбудили уголовное дело о разжигании ненависти и вражды и объявили в международный розыск. Троянова* в июне 2024 года, придерживаясь антироссийских позиций, призвала убивать русских детей и поддержала теракты против РФ. Западный окружной военный суд на днях приступил к слушаниям.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Яна Троянова
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar