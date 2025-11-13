В Москве отметили 130-летие радио на вечеринке Недели рекламы

В Москве отпраздновали 130-летие радио — одного из самых массовых и живых медиа. Праздничная вечеринка прошла 11 ноября в МТС Live Hall в рамках нового эксклюзивного дня Национального рекламного форума и вечерней программы Недели рекламы. Организаторами выступили ГПМ Радио (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») и НРФ.

Праздник объединил представителей медиа, рекламы и шоу-бизнеса. На сцену вышли Дима Билан, МОТ, Zvonkiy и группа A’Studio. Гостей встречал «нейропотомок» изобретателя радио — AI-Попов, а вместе с ведущими программу вели виртуальные герои радиостанций ГПМ Радио — от лайки Вспышки до Кэшбота и мультяшных персонажей Детского радио.

Фото предоставлено организаторами Недели рекламы

Первый вице-президент АКАР и глава оргкомитета НРФ Валентин Смоляков отметил, что радио остаётся «одним из самых охватных и эффективных медиа страны». По словам гендиректора ГПМ Радио Вадима Терещука, сегодня «более 80% россиян ежемесячно слушают радиостанции, а эфир остаётся ключевым инструментом для артистов и рекламодателей».

«С появлением радио жизнь разделилась на “до” и “после”. Оно объединяет миллионы и делает музыку ближе», — сказал со сцены Дима Билан. Артисты исполнили хиты, а зал превратился в единый танцпол — вечер завершился под слоган «Да будет радио, музыка и любовь!».

130 лет назад, в 1895 году, русский физик Александр Попов впервые продемонстрировал передачу радиосигнала. Сегодня радио остаётся одним из самых универсальных медиа: ежемесячно его слушают более 80% россиян, а цифровые технологии делают эфир доступным в любой точке страны.