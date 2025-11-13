Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 ноября, 10:46

Минобороны Турции: Разбившийся в Грузии C-130 не перевозил боеприпасы

Обложка © Wikipedia

На борту турецкого военно-транспортного самолёта C-130, который потерпел катастрофу в Грузии, отсутствовали какие-либо боеприпасы. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Турции.

«Наш самолёт перевозил личный состав и средства технического обслуживания. На борту боеприпасов не было», — сообщил журналистам представитель ведомства.

Воздушное судно выполняло рейс из Азербайджана в Турцию, чтобы забрать группу технических специалистов и запчасти для обслуживания истребителей F-16. После взлёта из Гянджи связь с экипажем была потеряна.

Напомним, что самолёт С-130 потерпел крушение 11 ноября в муниципалитете Сигнахи близ грузино-азербайджанской границы. Борт исчез с радаров спустя 27 минут после взлёта. Точные причины авиакатастрофы устанавливаются. В результате инцидента погибли 20 человек, их тела уже найдены.

