13 ноября, 10:52

В ЕС объявили о выплате Киеву своей части кредита G7 на €45 млрд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Еврокомиссия полностью исчерпала выделенные для Украины средства, полученные от доходов с замороженных российских активов, выплатив 18,1 миллиарда евро. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в своём аккаунте в социальной сети X.

«Еврокомиссия выделила Украине €4,1 млрд, исчерпав свою программу в €18,1 млрд, привлечённых ЕС в рамках инициативы (Группы семи — Прим. Life.ru) ERA», — сообщил Домбровскис.

Он уточнил, что эти средства были перечислены в рамках специальной кредитной программы ERA на 45 миллиардов евро, созданной с использованием доходов от реинвестирования замороженных активов России. Эта программа финансовой помощи Украине была запущена в 2024 году. Последний транш в 4,1 миллиарда евро завершил распределение всех запланированных средств в рамках данной инициативы Группы семи (G7).

А Зеленский рассказал, что Киев планирует направить доходы от замороженных российских активов, которые обещала предоставить Еврокомиссия, на закупку вооружений и развитие собственного оборонного производства.

Анастасия Никонорова
