Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 11:37

Захарова обвинила итальянскую газету в политической цензуре интервью Лаврова

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать полное интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, и истинные причины этого решения носят политический характер. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, беседуя с корреспондентом газеты «Взгляд».

Она отметила, что интервью было ответом на конкретные и объёмные вопросы, заранее подготовленные самим итальянским изданием, а не навязанным материалом. Позднее, как отметила спикер, российская сторона выяснила, что редакция была готова опубликовать лишь около 30% от всего текста, причём была проведена селекция по содержанию.

«Цензура была применена и в части объёма, и, что самое отвратительное, в части содержания. Были отфильтрованы все пассажи, где использовалось понятие неонацизма. И это несмотря на то, что многие годы украинские власти героизировали именно нацистских коллаборационистов и использовали нацистскую символику», — рассказала Захарова.

Она убеждена, что определённые круги в Западной Европе не хотят допускать в сознание обывателей вопрос о том, почему из их карманов оплачивается неонацизм на Украине. Захарова также добавила, что сами итальянские журналисты были шокированы таким решением редакции, что указывает на давление извне и отступление от профессиональной этики из-за страха.

Кислица: Слова об остановке переговоров с Россией придумали журналисты
Кислица: Слова об остановке переговоров с Россией придумали журналисты

Напомним, полная версия интервью Сергея Лаврова итальянской Corriere della Sera не была опубликована, так как редакция сочла его высказывания слишком спорными и потребовала их проверки. Издание отклонило компромиссный вариант, при котором сокращённый текст вышел бы в газете, а неотредактированный — на интернет-портале.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Италия
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Сергей Лавров
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar