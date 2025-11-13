Итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать полное интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, и истинные причины этого решения носят политический характер. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, беседуя с корреспондентом газеты «Взгляд».

Она отметила, что интервью было ответом на конкретные и объёмные вопросы, заранее подготовленные самим итальянским изданием, а не навязанным материалом. Позднее, как отметила спикер, российская сторона выяснила, что редакция была готова опубликовать лишь около 30% от всего текста, причём была проведена селекция по содержанию.

«Цензура была применена и в части объёма, и, что самое отвратительное, в части содержания. Были отфильтрованы все пассажи, где использовалось понятие неонацизма. И это несмотря на то, что многие годы украинские власти героизировали именно нацистских коллаборационистов и использовали нацистскую символику», — рассказала Захарова.

Она убеждена, что определённые круги в Западной Европе не хотят допускать в сознание обывателей вопрос о том, почему из их карманов оплачивается неонацизм на Украине. Захарова также добавила, что сами итальянские журналисты были шокированы таким решением редакции, что указывает на давление извне и отступление от профессиональной этики из-за страха.

Напомним, полная версия интервью Сергея Лаврова итальянской Corriere della Sera не была опубликована, так как редакция сочла его высказывания слишком спорными и потребовала их проверки. Издание отклонило компромиссный вариант, при котором сокращённый текст вышел бы в газете, а неотредактированный — на интернет-портале.