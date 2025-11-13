В Екатеринбурге предложили установить бюст Сталина

Депутат городской думы Екатеринбурга Дмитрий Сергин предложил установить в городе бюст Иосифа Сталина. Инициатива будет рассмотрена на заседании комиссии по топонимике в ближайшую пятницу.

«Нужен ли Екатеринбургу памятник (бюст) И.В. Сталину? И если нужен, то где? Завтра комиссия по топонимике рассмотрит соответствующую инициативу», — написал Сергин в соцсети «ВКонтакте».

Согласно проекту, высота памятника вместе с постаментом может превышать 3,4 метра. Инициаторами установки выступили грузинское общество «Сакартвело», Центр Сталина и «Интернациональный союз диаспор». В мэрии Екатеринбурга подчеркнули, что это пока лишь предложение, которое будет обсуждаться на комиссии. Возможные места размещения — Бульвар Культуры в микрорайоне Уралмаш или территория у Окружного дома офицеров.

Ранее западные журналисты нашли на территории НАТО «островок России» с бюстом Ленина. Уникальный анклав находится на норвежском архипелаге Шпицберген, и местные власти не рекомендуют туристам посещать этот район.