Регион
13 ноября, 11:12

Продюсер Бабичев рассказал о возможном возвращении Ивана Урганта на ТВ

Иван Ургант. Обложка © РИА Новости / Светлана Шевченко

Возвращение программы «Вечерний Ургант» в эфир зависит не от руководства телеканала или самого Ивана Урганта, заявил продюсер Евгений Бабичев, отметив, что вопрос восстановления передачи активно обсуждается в профессиональной среде.

По его словам, как телевизионное руководство, так и зрители заинтересованы в возобновлении проекта, приносившего значительные доходы. Однако окончательное решение находится за пределами компетенции непосредственных участников проекта.

«Аналоги шоу, к сожалению, провалились. Поэтому у администрации канала до сих пор есть желание вернуть шоумена на ТВ. Недаром его до сих пор не уволили», — подчеркнул собеседник издания «Абзац».

10 млн за шоу: Ургант вступил в корпоративную гонку на Новый год
Напомним, программа «Вечерний Ургант» пропала из сетки вещания Первого канала в 2022 году. А недавно фильм с Иваном Ургантом в главной роли убрали из программы фестиваля в Гатчине. Активисты, добившиеся этого решения, напомнили про антироссийские высказывания, которые телеведущий допустил на старте СВО.

