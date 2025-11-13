Россия и США
13 ноября, 11:34

Российского туриста, которому пробили голову мачете, арестовали в Таиланде

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anna_slavnaya777

Российский турист Юрий Крамский, получивший тяжёлые травмы головы в результате нападения с мачете на острове Панган, был арестован таиландскими правоохранительными органами. Об этом рассказала его спутница Анна в соцсетях.

Он попал в медицинское учреждение с осколочным переломом черепа и черепно-мозговой травмой, но не смог оплатить лечение и оставил в залог свой паспорт. После выписки Юрий попытался подать заявление в полицию на нападавшего, однако был задержан из-за отсутствия документов и просроченной визы.

В настоящее время мужчине грозит судебное разбирательство, депортация и запрет на въезд в Таиланд сроком до 99 лет. Анна также не смогла подать заявление из-за отсутствия документов.

Женщина с мачете потребовала в такси включить шансон по пути на кладбище под Самарой
Напомним, российский турист получил травму головы мачете при попытке приобрести наркотические вещества в нелегальном заведении на тайском острове Панган. Пара из России находится там с шестилетним ребёнком.

