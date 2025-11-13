Германия вводит призыв в армию по жеребьёвке

Немецкие парламентские фракции ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии достигли компромисса по законопроекту о новой модели военной службы. Как сообщает газета Bild со ссылкой на источники, эта модель предполагает частичное возвращение к призыву, осуществляемому по жребию.

Новый план, разработанный на основе военных рекомендаций и обязательств перед НАТО, строится на принципах добровольности и привлекательности. Он предусматривает обязательное медицинское освидетельствование для всех мужчин, достигших 18 лет.

В случае, если количество добровольцев окажется недостаточным для нужд Бундесвера, будет задействован механизм обязательного призыва: мужчины, прошедшие медосмотр, будут отбираться в армию по жребию. Срок службы составит шесть месяцев, из которых три месяца отведены на базовую подготовку. Детальное обсуждение всех положений законопроекта запланировано на внеочередных заседаниях фракций 13 ноября.

Ранее Life.ru рассказал, что Министерство обороны Бельгии инициировало масштабную акцию, разослав 149 тысячам семнадцатилетних граждан письма с предложением пройти добровольную военную службу. Эта мера призвана подготовить население к потенциальным конфликтам высокой интенсивности.