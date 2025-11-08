В Бельгии впервые призвали 17-летних пройти добровольную службу в армии

Бельгийское оборонное ведомство инициировало масштабную рассылку призывных обращений к молодёжи. Как сообщил министр обороны Тео Франкен, 149 тысячам семнадцатилетних граждан направлены письма с предложением пройти добровольную военную службу.

«Вчера было отправлено 149 тысяч писем. Всех 17-летних жителей страны призывают заинтересоваться службой в армии в целом и особенно добровольным военным годом», — написал глава оборонного ведомства у себя в соцсети X.

Напомним, 22 августа, Франкен уже анонсировал возрождение системы добровольной военной службы в стране. По его словам, эта мера направлена на подготовку населения к потенциальным конфликтам высокой интенсивности.

После отмены обязательного призыва в 1994 году в Бельгии сохранилась возможность добровольного поступления в армию. Однако ранее эта система не имела централизованного характера и позволяла отдельным гражданам проходить военную подготовку, заключать срочные контракты или вступать в резерв. Данная программа служила дополнением к регулярным войскам и не предполагала планового ежегодного набора определённого количества новобранцев.

Ранее сообщалось, что Бельгия проведёт экстренное заседание Совета по национальной безопасности из-за инцидентов с дронами. Кроме того, страна планирует инициировать консультации с НАТО по 4-й статье договора. Посольство России в Бельгии категорически опровергло причастность РФ к полётам беспилотников над военными базами и аэропортами страны. Дипмиссия подчеркнула, что у России «нет ни поводов, ни интересов» для подобных действий, а обвинения основаны на спекуляциях в духе highly likely (весьма вероятно — мем, который вошёл в обиход русского интернета в 2018 году после заявления тогдашнего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о «высокой вероятности» причастности России к отравлению Сергея Скрипаля).