5 ноября, 23:33

Россия отвергла обвинения в причастности к полётам дронов над Бельгией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nok Lek Travel Lifestyle

Посольство России в Бельгии категорически опровергло причастность РФ к полётам беспилотников над военными базами и аэропортами страны. В заявлении для телеканала VRT дипмиссия подчеркнула, что у России «нет ни поводов, ни интересов» для подобных действий, а обвинения основаны на спекуляциях в духе highly likely (весьма вероятно — мем, который вошёл в обиход русского интернета в 2018 году после заявления тогдашнего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о «высокой вероятности» причастности России к отравлению Сергея Скрипаля).

В посольстве напомнили, что Москва неоднократно предлагала конструктивный диалог, включая консультации с Польшей после аналогичных инцидентов, однако эти инициативы остались без ответа. В заявлении выражено сожаление в связи с нарастающей волной спекуляций вокруг «дроновой темы» в Европе.

Ранее сообщалось, что Бельгия проведёт экстренное заседание Совета по национальной безопасности из-за инцидентов с дронами. Кроме того, страна планирует инициировать консультации с НАТО по 4-й статье договора.

