13 ноября, 11:31

Спасение девушки из снежной темницы в Хакасии попало на видео

Обложка © Вести Хакасия

В Хакасии туристку полностью накрыло снежной лавиной во время прогулки в горах. Спасать её из снежного плена бросились друзья, которые были рядом. Видео публикует SHOT.

В Хакасии откопали оказавшуюся под лавиной туристку. Видео © SHOT, Вести Хакасия

Инцидент произошёл в селе Приисковое Орджоникидзевского района. Девушка оказалась в смертельной ловушке — снежный поток накрыл её с головой и застыл, оставив вверх ногами. Подруга и другие спутники моментально отреагировали, бросившись на помощь. Они быстро откопали её из сугроба.

После пережитого туристка призналась, что с ней всё хорошо, но было страшно.

Эта история — суровое напоминание о том, насколько опасны лавины. Подобный случай, но с более трагичными последствиями, произошёл на Камчатке 8 ноября: под снежным завалом на Агинском месторождении оказались двое мужчин. К сожалению, машинист буровой установки погиб. Его коллегу, геолога, спасателям удалось найти живым.

