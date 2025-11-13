Экономист назвал пенсионерам доступные способы подработки

У вышедших на пенсию россиян есть разнообразные возможности для заработка, которые пойдут на пользу не только кошельку, но и ментальному здоровью. Об этом в беседе с Life.ru рассказывал экономист и социолог Дмитрий Алексеев, отметивший, что всё выглядит радужно только «на бумаге», тогда как на практике многие пожилые люди получают отказ при попытке найти подработку.

В России сегодня пенсионеры могут воспользоваться различными возможностями для дополнительного заработка на дому. Это такие направления, как рукоделие и вязание, например, за одно изделие можно получить до 10–15 тысяч рублей (вязание свитера, шарфа, кимоно и прочего на заказ), выращивание рассады и домашних продуктов — стоимость варьируется от 300 до 4000 рублей, проведение онлайн-занятий и консультаций — от 500 до 2000 рублей, а также копирайтинг, работа оператора колл-центра и создание контента для блогов и видеоканалов. Дмитрий Алексеев Социолог, экономист

Наш собеседник пояснил, что дополнительный доход позволяет пенсионерам не только улучшить материальное положение, но и оставаться активными, реализуя свои увлечения и навыки. Многие пенсионеры успешно зарабатывают, продавая изделия ручной работы через интернет-магазины или социальные сети. Также популярным является ведение онлайн-курсов или консультаций по своим хобби, что помогает делиться знаниями и получать стабильный доход. Работа в колл-центрах и создание контента позволяют пенсионерам использовать свои коммуникативные навыки и творческий потенциал, оставаясь востребованными и социально активными.

Такой заработок способствует не только финансовой независимости, но и повышению качества жизни и психологического благополучия. Средний доход по этим направлениям в среднем составляет от нескольких тысяч до 30–40 тысяч рублей в месяц в зависимости от интенсивности и навыков.

«Однако пенсионеры на рынке труда часто встречают эйджизм — предвзятость по возрасту, из-за которой около половины соискателей получают отказы. Конечно, заработать можно, но, к сожалению, зачастую ситуация больше похожа на пословицу: «Кабы да кабы, да во рту росли грибы», — подытожил Алексеев.

Ранее в Соцфонде сообщили, что число пенсионеров в России по состоянию на осень превысило 40 миллионов человек. Из 40,6 млн пенсионеров лишь 7,3 млн продолжают трудовую деятельность. Остальные 33,3 млн граждан — это неработающие пенсионеры. Таким образом, работающий пенсионер — это каждый пятый из общей массы.