Не может есть и говорить: Россиянку изуродовали в частной стоматологии за 2 млн рублей

Жительница Екатеринбурга получила серьёзные повреждения челюсти после лечения в частной стоматологической клинике, где заплатила почти 2 миллиона рублей. Об этом сообщает Baza со слов потерпевшей Ольги Т.

Пациентка обратилась в «Мегадента Клиник» с жалобами на боль под старыми коронками, но вместо решения проблемы врач сточил 23 здоровых зуба и установил новые конструкции без необходимых обследований. В результате у женщины развилось воспаление, деформация челюсти, постоянные боли. Она не может нормально есть и говорить.

Лечащий врач Илья Шатров отказался продолжать лечение после возникновения осложнений. Потерпевшая подала заявления в Следственный комитет, прокуратуру и иск в суд, первое заседание по которому назначено на 8 декабря. Теперь ей предстоит длительное и дорогостоящее восстановление.

Ранее сообщалось, что в Москве были закрыты две стоматологические клиники из-за серьёзных нарушений санитарных норм. Одной из клиник оказался «Сити-Дент» в районе Фили, где не хватало необходимого оборудования для стерилизации, часть медицинских инструментов хранилась в необработанных контейнерах без указания сроков годности.