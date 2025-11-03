Лифтинг обернулся скандалом: Вера Сотникова требует 50 млн рублей с косметолога за изуродованное лицо

Известная актриса Вера Сотникова подала в суд на косметолога Зухру Амин. Причиной разбирательства стала неудачная процедура нитевого лифтинга.

Как рассказала 65-летняя артистка в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ, изначально процедура предполагалась бесплатной в качестве рекламного сотрудничества. В ходе беседы Сотникова упомянула о своих финансовых проблемах, связанных с незавершённым строительством дома. В ответ на это косметолог предложила занять актрисе 3 миллиона рублей, однако фактически перевела лишь 1 миллион. Теперь Зухра Амин требует возврата 1,5 миллиона рублей.

Сотникова получила два перевода по 500 тысяч рублей, несмотря на предложение оформить расписку. Косметолог отказалась от письменного подтверждения займа. Впоследствии актриса обнаружила, что процедура была выполнена некачественно, и нити стали заметны под подбородком. Она заподозрила, что денежные переводы были частью мошенничества, и отказалась от дальнейшей рекламы клиники.

В ответ косметолог потребовала вернуть 1,5 миллиона рублей, хотя актриса уже потратила часть денег на стройматериалы и вернула 600 тысяч. В итоге специалист подала иск на 900 тысяч рублей, игнорируя факт частичного погашения долга. Сотникова заявила о намерении подать встречный иск на 50 миллионов рублей, оценивая в эту сумму моральный ущерб и убытки, связанные с необходимостью срочно исправлять последствия неудачной процедуры.

