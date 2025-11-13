В Госдуме рассказали, водительские права каких стран признают в России

В России будут признавать водительские удостоверения только тех стран, где русский язык имеет официальный статус. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты.

«Те, кто приезжает из страны, где русский язык не имеет статуса официального, мы не можем признавать их права, и в данном случае гражданам этих стран надо сдавать правила, экзамены», — пояснил спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что знание русского языка является базовым требованием для признания иностранных водительских прав на территории РФ. Таким образом, граждане государств, где русский не является официальным языком, будут обязаны проходить процедуру сдачи экзаменов для получения российского водительского удостоверения.

Русский язык признан официальным в Республике Беларусь, Казахстане и Кыргызстане. Также он имеет официальный статус в частично признанных Абхазии и Южной Осетии, а также в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР).

Ранее сообщалось, что гражданам России, планирующим автомобильные поездки за рубеж, целесообразно заблаговременно обновить водительские удостоверения. Это связано с тем, что временный порядок автоматического продления действия прав, введённый в 2022 году, утратит силу с 1 января 2026 года и применяется исключительно на территории Российской Федерации.