Юрист оценил идею ввести в России штрафы за оскорбление учителей

Введение административной ответственности за оскорбление учителей может создать формальный механизм защиты педагогов, но не решит системных проблем образования, заявил руководитель высшей школы права ЮГУ Станислав Розенко, комментируя законодательную инициативу о штрафах для учеников и их родителей.

Юрист отметил, что ключевой проблемой остаётся отсутствие реальной поддержки учителей со стороны школьной администрации и органов образования при возникновении конфликтов. По его словам, низкий престиж профессии, дефицит кадров и недостаточное финансирование создают почву для напряжённости в школах.

Эксперт подчеркнул, что ужесточение наказаний должно сопровождаться комплексным реформированием образовательной системы, включая улучшение материального положения педагогов и восстановление авторитета профессии. Без этого ситуация с неуважительным поведением учащихся может продолжать усугубляться, даже несмотря на административные барьеры.

«Многое зависит от того, как эта мера воздействия будет применена. Если мы не решим проблему с хулиганами в школах, то получим неуправляемое поколение. Ситуация будет только усугубляться, к сожалению», — уверен собеседник РИА «ФедералПресс».

Напомним, ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ввести административную ответственность за оскорбление педагогов по аналогии с оскорблением представителей власти. По его словам, главная цель инициативы — предотвратить возникновение конфликтной ситуации.