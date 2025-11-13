Огузок из «Кухни» всё-таки разводится со звездой «Простых истин», названа дата суда

Пара поженилась в 2020 году, а через год у них родился сын Данила. На протяжении последних месяцев в СМИ и социальных сетях активно обсуждался возможный кризис в отношениях артистов, однако сами супруги до последнего времени не давали официальных комментариев. Более того, накануне Богатырёв заявил, что они с супругой не разводятся, а соответствующая запись в картотеке суда появилась по ошибке.