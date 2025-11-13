Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 ноября, 13:34

«Душить детей»: В ВСУ призвали к тотальной войне с Россией

Генерал ВСУ Кривонос призвал действовать методами Басаева* и Хаттаба*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос заявил о необходимости перехода к тотальной войне против России, где были бы допустимы любые методы. Свою радикальную позицию генерал изложил в эфире телеканала ICTV.

Экс-командующий раскритиковал текущую стратегию точечных ударов, назвав их несистемными, поскольку противник, по его словам, быстро ликвидирует последствия. Кривонос призвал перенять методы банды Басаева* и Хаттаба*, которые, по его оценке, действовали жёстко и ва-банк. Он также подчеркнул необходимость давления на российские элиты через их семьи и имущество за рубежом, уверяя, что это заставит олигархов повлиять на руководство страны.

«Когда у олигархата начнут забирать имущество за границей, и начнут душить санкциями их детей, даже если они граждане других стран, то они быстро заставят Путина это прекратить», — заявил он.

Кроме того, генерал одобрительно отозвался о подрыве «Северных потоков» и прямо призвал к диверсиям на российских объектах по всему миру, заявив, что в такой войне не должно быть никаких ограничений. Он задался риторическим вопросом, почему бы не уничтожить газодобычу в Новом Уренгое или не атаковать танкеры в Средиземном море.

Мультик из ВСУ призвала принять, что дети депутатов Рады воевать не будут
Ранее сообщалось, что в районе Купянска произошла трагическая гибель двух мирных жителей. Украинские беспилотники атаковали группу людей, которые, по имеющимся сведениям, следовали с белым флагом по направлению к российским позициям. Жертвами атаки стали мужчина с собакой и пожилой мужчина. Сообщается, что последний перед смертельным ударом успел перекреститься.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

* Внесены в список террористов.

