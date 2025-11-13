В Омске суд привлёк к административной ответственности журналистку и переводчицу Radio France Анастасию Седухину. Об этом сообщает «Постньюс». Она брала интервью у чиновника из местной администрации по поводу памятника Феликсу Дзержинскому в октябре текущего года, не имея аккредитации МИД РФ.

Хотя Седухина родилась в России, но она работает на иностранное СМИ, поэтому ей было необходимо разрешение от российского МИДа. Как установил суд во время заседания, журналист работала «в интересах иностранной стороны в целях дискредитации политики, проводимой органами государственной власти России». Дело рассматривалось по ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности без специального разрешения). Седухина была признана виновной и получила административное наказание.

Ранее журналистка Анастасия Седухина, которая сотрудничает с France Press и французской радиокомпанией «Радио Франс», была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч, 1 ст. 19.20 КоАП РФ. В феврале 2025 года со своим коллегой-французом Тронше Сильвио девушка ворвалась в здание фонда «Рука помощи», который помогает бойцам СВО, и устроила там провокацию. До этого Седухина заявилась в музей-заповедник «Панорама – Сталинградская Битва» и под видом интервью пыталась убедить посетителей, что Россия виновата во Второй мировой.