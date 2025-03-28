Журналистка France Press получила административку в Рязани

Журналистка Анастасия Седухина, которая сотрудничает с France Press и французской радиокомпанией «Радио Франс», признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч, 1 ст. 19.20 КоАП РФ. Такой вердикт вынес Мировой судья участка № 21 города Рязани.

Девушка, которая ранее попадала в поле зрения СМИ после попытки провокации в музее-заповеднике «Панорама – Сталинградская Битва», снова оказалась в центре скандала, нагрянув в социальный фонд РРОБО «Рука помощи». Этот фонд много лет занимается помощью многодетным и малообеспеченным семьям, но особое внимание уделяет помощи бойцам СВО и их семьям. В частности, волонтёры помогают 137 полку и семьям вынужденных переселенцев. В январе 2025 года Седухину и её коллегу-француза Тронше Сильвио пришлось выгонять из здания фонда с полицией. Сотрудники позвонили в 112 и сообщили, что к ним без приглашения ворвались неизвестные иностранцы, которые вели себя бесцеремонно и пытались взять у них интервью. В ходе опроса выяснилось, что у Седухиной отсутствует аккредитация МИД России, что, в свою очередь, подпадает под нарушение ст.19.20 КоАП РФ.

«Признать Седухину Анастасию Александровну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч, 1 ст. 19.20 КоАП РФ и назначить ей административное наказание в виде предупреждения. Разъяснить Седухиной А.А., что предупреждение — это мера административного наказания, выраженная в официальном порицании», — говорится в постановлении мирового судьи.

Сама журналистка на суд не явилась, несмотря на официальное оповещение.