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Регион
28 марта, 13:06

Журналистка France Press получила административку в Рязани

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Журналистка Анастасия Седухина, которая сотрудничает с France Press и французской радиокомпанией «Радио Франс», признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч, 1 ст. 19.20 КоАП РФ. Такой вердикт вынес Мировой судья участка № 21 города Рязани.

Девушка, которая ранее попадала в поле зрения СМИ после попытки провокации в музее-заповеднике «Панорама – Сталинградская Битва», снова оказалась в центре скандала, нагрянув в социальный фонд РРОБО «Рука помощи». Этот фонд много лет занимается помощью многодетным и малообеспеченным семьям, но особое внимание уделяет помощи бойцам СВО и их семьям. В частности, волонтёры помогают 137 полку и семьям вынужденных переселенцев. В январе 2025 года Седухину и её коллегу-француза Тронше Сильвио пришлось выгонять из здания фонда с полицией. Сотрудники позвонили в 112 и сообщили, что к ним без приглашения ворвались неизвестные иностранцы, которые вели себя бесцеремонно и пытались взять у них интервью. В ходе опроса выяснилось, что у Седухиной отсутствует аккредитация МИД России, что, в свою очередь, подпадает под нарушение ст.19.20 КоАП РФ.

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«Признать Седухину Анастасию Александровну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч, 1 ст. 19.20 КоАП РФ и назначить ей административное наказание в виде предупреждения. Разъяснить Седухиной А.А., что предупреждение — это мера административного наказания, выраженная в официальном порицании», — говорится в постановлении мирового судьи.

Сама журналистка на суд не явилась, несмотря на официальное оповещение.

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Напомним, что в 2022 году всё та же парочка Сильван и Седухина пыталась провернуть провокацию в Волгограде по заказу своих работодателей из «Radiofrance». К слову, это радио было одним из первых западных СМИ, освещавших события в Буче и Мариуполе с точки зрения, удобной для Запада. Французские репортеры задавали местным жителям вопросы, касающиеся острых социально-политических тем, таких как специальная военная операция, деятельность оппозиции и вопрос переименования Волгограда в Сталинград. Их целью было побудить людей провести параллели между великой битвой Второй мировой войны и современными событиями в Мариуполе. Однако респонденты не поддались на провокации со стороны недружественных журналистов.

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Алексей Берковиц
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