Омские врачи удалили живого червя из глаза пациентки

У жительницы Омска в глазу обнаружили живого паразита, которого она могла подхватить после укуса комара. Об этом случае сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Девушка обратилась в Клиническую офтальмологическую больницу имени Выходцева с жалобами на дискомфорт и ощущение, будто в глазу что-то шевелится. При осмотре врачи нашли у неё под веком червя — дирофилярия.

«Найденный паразит — дирофилярия (Dirofilaria). Это круглый червь, вызывающий дирофиляриоз. Чаще всего его разносят комары: после укуса заражённого животного (собаки, лисы или кошки) насекомое может перенести личинки паразита к новому хозяину. Попадая в организм человека, личинка мигрирует под кожей и порой оказывается в самых неожиданных местах — например, в глазу», — говорится в сообщении.

Омичке провели операцию по удалению паразита, и сейчас её самочувствие в норме. Специалисты отметили, что, к счастью, этот вид паразита не размножается в организме человека.

