Психолог призвала женщин не показывать бюстгальтеры из-за внутренних демонов мужчин

Демонстрация нижнего белья из-под одежды может вызывать неадекватную реакцию у мужчин с психическими нарушениями. Такое заявление в беседе с «Постньюс» сделала социальный психолог Наиля Бирарова.

Эксперт пояснила, что подобные детали гардероба способны провоцировать нежелательное поведение.

«Они могут начать выпускать своих внутренних демонов и вести себя неадекватно», — пояснила эксперт.

Психолог рекомендует учитывать уместность такого стиля в разных ситуациях — например, он совершенно неприемлем для посещения родительского собрания. Да и вообще трудно придумать мероприятие, где это было бы уместно.

Бирарова подчеркнула, что демонстрация бюстгальтеров не угрожает семейным ценностям, но может травмировать детей, ведь малолетняя дочь определённо сделает для себя некоторые выводы, увидев модный «полураздетый» образ своей мамы.

Тренд на показ нижнего белья активно продвигают инфлюенсеры в модном контенте. Журнал Vogue даже назвал это направление одним из главных трендов современности.

Если хотите быть по-настоящему модной, лучше купите себе «дедовский» свитер из 80-х с воротником на молнии. Сейчас они обрели огромную популярность, и носят их не только мужчины, но и женщины. К примеру, Hermes, Miu Miu и Gucci уже включили такие в свои коллекции.