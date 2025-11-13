В МФЦ запускают сервисы самообслуживания по биометрии

В российских МФЦ появятся специальные стойки самообслуживания, позволяющие получать государственные услуги без предъявления паспорта и помощи сотрудников. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

«В МФЦ можно будет получить услуги без обращения к специалисту и предъявления паспорта — благодаря специальным стойкам самообслуживания, оснащенным цифровым ассистентом и интегрированным с государственной Единой биометрической системой», — пояснили в ведомстве.

Первые такие терминалы начнут работу в Липецкой области в ближайшие месяцы. Для использования сервиса потребуется предварительно зарегистрировать подтверждённую биометрию в отделениях банков или через выездную регистрацию. Итоговые документы можно будет получить в электронном виде по QR-коду или в традиционном бумажном формате. Проект реализуется в рамках платформы «Мигом» и предусматривает добровольность использования биометрии.

Ранее Life.ru писал, что действующая в России Единая биометрическая система (ЕБС) обеспечивает безопасность операций за счёт использования защищённых математических векторов вместо передачи непосредственно персональной информации. Система осуществляет сравнение математических векторов между банком и клиентом без обработки исходных биометрических данных, что исключает риск их компрометации.