В Госдуме оценили безопасность сделок с использованием биометрии

Действующая в России Единая биометрическая система (ЕБС) обеспечивает безопасность операций через использование защищённых векторов данных вместо передачи персональной информации, рассказал первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачёв. По его словам, система сравнивает математические векторы между банком и клиентом без обработки исходных биометрических данных, что исключает их компрометацию.

«Но если мошенники или компании, которые будут стараться формировать собственную, вне закона систему сравнения этой биометрии, подтверждение её в ключе инициализации того или иного гражданина, то, конечно, в этом смысле мошенники могут на этом спекулировать», — подчеркнул парламентарий.

В свою очередь аналитик Анна Вяткина отметила, что современные методы биометрической верификации включают многоуровневую защиту: анализ микродвижений лица, теплового излучения и глубины изображения. Однако потенциальная утечка биометрических данных может создать угрозу, поскольку эти параметры невозможно изменить как пароль.

Собеседница 360.ru добавила, что мошенники уже используют фишинговые схемы для получения биометрии и создания дипфейков, но такие атаки требуют значительных ресурсов и пока остаются редкими. Ключевым фактором безопасности является использование исключительно официальной Единой биометрической системы через «Госуслуги», а не сторонние сайты.