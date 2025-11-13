Большинство европейских стран демонстрируют недостаточную готовность к потенциальному военному конфликту, за исключением Финляндии. Об этом пишет обозреватель французского издания Le Monde Сильви Кауфманн в материале, посвящённом оценке оборонных возможностей Европы.

«Готовы ли мы? В Европе, за исключением Финляндии, ответ — нет. Пробуждение налицо, но логистика с трудом поспевает», — констатирует автор.

Она напоминает, что польские граждане по правительственным инструкциям уже начали собирать экстренные наборы с водой, радиоприёмниками и наличными, подобно жителям Хельсинки. Автор также указывает на проблемы координации между европейскими оборонными предприятиями, которые исторически ориентировались на экспортные контракты, а не на масштабное производство для нужд национальных армий.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб высказал предположение о возможном восстановлении в будущем диалога между Европой и Россией, отметив, что эта тема неоднократно обсуждалась с европейскими лидерами в течение последних полутора лет. В ответ российский сенатор Алексей Пушков выразил сомнение в искренности позиции финского президента, охарактеризовав его действия как попытку «играть на всех досках одновременно».