Россияне стали реже менять авто

В России владельцы стали дольше пользоваться своими легковушками и реже менять их. Так, если в 2019 году 15% машин меняли собственника в течение 3 – 7 лет, то сейчас лишь 9% автомобилистов поменяли свой транспорт за аналогичный период. Об этом рассказал в рамках конференции «Автострахование – 2025» исполнительный директор агентства «Аавтостат» Сергей Удалов.

По его мнению, это очень плохой тренд для развития автомобильного рынка, а также для сферы автострахования. Эксперт также обратил внимание, что доля новых кредитных автомобилей на рынке значительно выросла, при этом доля китайских производителей постепенно падает, вытесняемая отечественными брендами.

Ранее сообщалось, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России продолжает расти. За период январь-октябрь 2025 года она составила 3,23 миллиона рублей, а в октябре достигла отметки в 3,43 миллиона рублей. При этом общие продажи новых машин за десять месяцев текущего года составили 1,06 миллиона единиц, что на 19,9% меньше, чем годом ранее.