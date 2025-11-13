Кабмин спишет 15 регионам России долги на 28 млрд рублей

Правительство России во главе с премьером РФ Михаилом Мишустиным приняло решение о списании задолженности 15 субъектам Федерации на общую сумму около 28 миллиардов рублей. Об этом премьер-министр сообщил во время заседания кабмина.

Согласно механизму поддержки регионов, инициированному президентом Владимиром Путиным, субъектам списывается две трети долгов. Это позволяет снизить финансовую нагрузку и направить высвободившиеся средства на развитие инфраструктуры, ЖКХ, расселение аварийного жилья и приобретение общественного транспорта.

Мишустин отметил, что в 2025 году более половины российских регионов уже воспользовались подобными инструментами поддержки, что позволило сохранить на местах почти 200 миллиардов рублей. Новое решение предоставит дополнительную финансовую помощь ещё 15 субъектам Федерации.

«Теперь мы дополнительно спишем такие займы на сумму около 28 млрд рублей для 15 регионов страны. Они ранее выделяли ресурсы на поддержку участников СВО, предоставляя единовременные выплаты нашим защитникам, их семьям, компенсируя расходы на оплату коммунальных услуг, уплату транспортного налога, обучение детей и организацию отдыха в летних лагерях», — объяснил премьер.

Ранее сообщалось, что Министерство строительства и ЖКХ России планирует ускорить процесс погашения задолженностей за жилищно-коммунальные услуги путём придания электронным платёжным документам юридического статуса. Разработанный ведомством законопроект направлен на систематизацию работы по снижению общего объёма задолженностей в сфере ЖКХ.