Москвичей предупредили о похолодании и дождях на предстоящих выходных

В предстоящие субботу и воскресенье, 15 и 16 ноября, в Москве и Московской области ожидается похолодание до -6 градусов в ночное время. Об этом рассказал синоптик Александр Ильин. По его словам, в субботу прогнозируется облачная погода с дождём, который впоследствии перейдёт в снег.

В столице в субботу температура будет колебаться от 0 до +2 градусов как ночью, так и днём. В Подмосковье ожидается от -1 до +4 градусов. Ветер будет дуть с западного направления со скоростью 6-11 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица, предупредил синоптик.

В воскресенье в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Температура ночью опустится до -5…-3 градусов. Днём температура воздуха составит от -2 до 0 градусов. В Московской области также прогнозируется переменная облачность, без каких-либо осадков. Ночью температура будет в пределах -6…-1 градуса, а днём от -5 до 0 градусов. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В понедельник, 17 ноября, ожидается облачная погода. В ночное время в столице осадков не предвидится, однако в некоторых районах области возможен небольшой снег.

«Днём облачно, мокрый снег с дождём. Температура ночью от -5 до 0, днём от 0 до +5 градусов. Ветер юго-западный, южный, 5-10 метров в секунду. На дорогах местами гололедица», — заключил Ильин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее синоптик заявила, что снежный покров в Москве в этом году сформируется лишь к двадцатым числам ноября. Погода будет упорно сопротивляться повышенному атмосферному давлению.