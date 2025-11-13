Названы 4 ошибки при работе с самозанятыми, которые чреваты проблемами с ФНС

Организации, сотрудничающие с самозанятыми специалистами, часто сталкиваются с проблемами при проверках ФНС из-за четырёх типичных ошибок, предупредила замначальника юридического отдела платформы для автоматизации отношений с самозанятыми и ИП Арина Юсупова, подробно разобрав каждый из распространённых случаев.

По её словам, наиболее серьёзные последствия возникают при отсутствии в договорах прямого указания на применение налога на профессиональный доход, что позволяет налоговым органам переквалифицировать отношения и доначислить НДФЛ со страховыми взносами. Второй критической ошибкой можно считать отсутствие чеков об оплате, которые самозанятый обязан выдавать, а заказчик — контролировать.

Кроме того, важно отслеживать сохранение статуса самозанятого у контрагента, поскольку при его утрате выплаты автоматически расцениваются как вознаграждения физическому лицу. Особое внимание эксперт уделила рискам подмены трудовых отношений, когда специалист фактически работает в режиме штатного сотрудника, что может привести к штрафам до 100 тысяч рублей при обнаружении таких признаков, как фиксированное рабочее место или систематические премиальные выплаты.

«Главное, что должен помнить бизнес: самозанятый — это не удалённый сотрудник, а независимый подрядчик. При правильной архитектуре процессов сотрудничество с ними действительно даёт компании гибкость и экономию. Но если пустить все документы на самотёк, один неправильно оформленный договор может обойтись дороже всей выгоды», — отметила собеседница РИАМО.