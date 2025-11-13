Вид на дворцы за 1,1 млрд: Найдена самая дорогая сталинка в России

В Санкт-Петербурге выставлен на продажу самый дорогой в России объект недвижимости в сталинском доме – шестикомнатный пентхаус стоимостью 1,1 миллиарда рублей. Владельцем элитных апартаментов, расположенных на Мытнинской набережной и предлагающих виды на Зимний дворец, является бывший замгендира «Алросы» Константин Машинский.

По информации Mash, площадь пентхауса превышает 600 квадратных метров и включает шесть комнат, три балкона, четыре санузла, а также панорамные окна. В дополнение к роскошному интерьеру, объект обладает подземным паркингом и захватывающими видами на Петропавловскую крепость, Дворцовый мост, Адмиралтейство, Исаакиевский собор и здание биржи.

Примечательно, что в 2022 году Константин Машинский проходил по делу о превышении полномочий, но избежал уголовной ответственности. Суд закрыл дело, ограничившись штрафом, благодаря отсутствию у него предыдущих судимостей и факту возмещения ущерба.

Ранее стало известно, что «мемная» квартира блогера Юрия Хованского наконец обрела нового владельца, оформившего ипотеку. Изначально квартира была выставлена на продажу за 45 миллионов рублей, однако эта цена оказалась слишком высокой. После продолжительных переговоров и снижения запрашиваемой суммы, в сентябре квартира была продана за 30 миллионов рублей.