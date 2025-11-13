Вассерман объяснил Life.ru, почему Чебурашка не может быть евреем

Чебурашка никак не может быть евреем, так как коробки с апельсинами привозились в СССР из других стран, — официальные отношения с Израилем не поддерживались. Об этом заявил Life.ru депутат Государственной думы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя высказывание своего коллеги Андрея Макарова о еврейских корнях ушастого зверька, исходя из якобы израильских поставок фруктов.

Это мне напомнило куплет из старой песни – пародии на антисемитизм: «Говорят, Хемингуэй тоже в детстве был еврей». Евреи, евреи, кругом одни евреи. Насколько я могу судить, у этого экзотического зверя из тропиков, которого зовут Чебурашка, в принципе, национальности быть не может. Но если считать его представителем какого-то народа, то, наверное, какого-то из тех, где выращивают апельсины. Анатолий Вассерман Депутат Государственной думы, публицист

Вассерман рассказал, что в советское время действительно наша страна закупала довольно много апельсинов в Израиле, но поскольку официальных контактов не было, то продукция шла с маркировкой Марокко. То есть посредники покупали фрукты в Израиле, а потом направляли нам, но уже от своего имени. И, возможно, депутат Макаров назвал Чебурашку евреем, исходя именно из этой коммерческой комбинации. Но даже в те времена наша страна возила апельсины не только из Израиля, а ещё из множества других мест, ведь эти фрукты растут по всему Средиземному морю, также напомнил Вассерман.

«Так что шутка, конечно, получилась, но, на мой взгляд, не очень удачная. А принимать такие заявления всерьёз, это, я думаю, даже самые замшелые антисемиты понимают, что не надо», — сказал он.

Напомним, во время обсуждения поправок к бюджету в Госдуме разгорелась необычная дискуссия о национальной принадлежности Чебурашки. Глава Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров назвал его евреем. Он объяснил, что Чебурашка жил в ящике с апельсинами, а единственной страной, поставлявшей эти цитрусовые в СССР в ту эпоху, был Израиль.