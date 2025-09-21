Актриса Кузьмина рассказала, что дети узнают в ней Чебурашку
Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Актриса Ольга Кузьмина рассказала, что дети узнают в ней Чебурашку, несмотря на повседневный образ. Артистка поделилась этим в беседе с Кино Mail.
В интервью порталу актриса, подарившая голос Чебурашке в новой киносерии, упомянула, что поклонники периодически просят её продемонстрировать тембр лопоухого сладкоежки. Кузьмина пояснила, что в обычной жизни её речь совершенно иная, поэтому юная публика порой колеблется, действительно ли перед ними та самая исполнительница.
«И когда я вдруг начинаю разговаривать как Чебурашка, они просто визжат от радости», — рассказала Кузьмина.
После релиза фильма, как сообщила артистка, маленькие зрители начали проявлять к ней повышенную симпатию и часто обращают на неё внимание в публичных пространствах. Звезде до сих пор кажется удивительным, когда мимо неё проходят и восклицают: «Ой, Чебурашка!».
Изначально Кузьмина приступила к озвучиванию пушистого персонажа в 2023 году для семейной комедии, установившей рекорд кассовых сборов в истории российского проката. Позже артистка участвовала в создании короткометражного одноимённого фильма. Сейчас она работает над продолжением кинокартины с маленьким ушастиком.
