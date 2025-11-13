Россия и США
13 ноября, 11:41

В Госдуме объявили Чебурашку евреем

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Во время обсуждения поправок к бюджету в Госдуме разгорелась необычная дискуссия о национальной принадлежности Чебурашки. Глава Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров выдвинул неожиданную версию происхождения персонажа.

Свою теорию депутат обосновал тем, что Чебурашка прибывает в ящике с апельсинами. Макаров утверждал, что единственной страной, поставлявшей эти цитрусовые в СССР в ту эпоху, был Израиль, и сделал вывод: «Чебурашка-то еврей».

Коллеги попытались оспорить это заявление, указав на импорт цитрусовых из Марокко и Испании, но Макаров парировал, что из Марокко везли мандарины, а испанские поставки в те годы не осуществлялись. Дискуссия возникла при обсуждении финансирования конкурса «Родная игрушка» по поиску отечественных аналогов зарубежным брендам.

Ранее Life.ru писал, что на 1 января 2026 года запланирован выход фильма «Чебурашка 2». Первая экранизация получила значительную популярность среди детей и достигла кассовых сборов свыше семи миллиардов рублей. Картину посмотрели даже в космосе.

Анастасия Никонорова
