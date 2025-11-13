Мощнейшая в этом году магнитная буря продолжается уже 36 часов

Самая мощная в этом году магнитная буря продолжается на Земле уже около 36 часов. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Богачёв в разговоре с ТАСС.

«Магнитная буря началась вчера около 3 часов утра по Москве, когда достигла уровня G4.7 (самого большого в текущем году), и продолжается на данный момент около 36 часов. Мы ожидаем [её] окончания сегодня до конца дня», — отметил учёный.

Ранее учёные объяснили необычное развитие самой мощной в этом году магнитной бури. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вместо трёх отдельных ударов солнечной плазмы Земля ощутила воздействие единой протяжённой структуры. Специалисты предполагают, что самый мощный и быстрый выброс, двигавшийся последним, догнал два предыдущих облака, но не поглотил их, а смял и разогнал своим фронтом. Это усилило ударную силу более ранних выбросов, но снизило пробивную способность основного, что и привело к нестандартному развитию событий.