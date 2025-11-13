Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 ноября, 16:40

В Калуге пожаловались на самый неудобный в мире пешеходный переход

Самый неудобный в мире пешеходный переход. Обложка © Издание «Подъём»

Самый неудобный в мире пешеходный переход. Обложка © Издание «Подъём»

Жители Калуги жалуются на абсурдно неудобный пешеходный переход возле городского рынка, говорят, что он «самый неудобный в мире». Об интересном объекте рассказало издание «Подъём».

Из-за того, что зебра упирается в бордюр с одной стороны и в газон с другой, на последнем пришлось установить импровизированный мост. Переход особенно проблематичен для маломобильных граждан и родителей с колясками.

Мэрия Калуги заявляет, что переход находится на частной территории, и ведёт переговоры с владельцем для приведения его в порядок.

«Администрацией города ведутся переговоры с владельцем, чтобы привести примыкание пешеходного перехода в удобное для жителей состояние», заявили в мэрии.

Жители Байкальска уже 3 дня замерзают при 17 градусах, пока мэр готовится к юбилею в Москве
Жители Байкальска уже 3 дня замерзают при 17 градусах, пока мэр готовится к юбилею в Москве

Ранее стало известно, что на фоне резкого потепления в Омске улицы оказались наводнены талой снежной «кашей». Тротуары города превратились в неоднородную смесь из скользкой наледи и топких, напоминающих болото участков. Особенно жалуются автомобилисты на огромные лужи на дорогах, которые скрывают под собой коварный лёд и глубокие ямы.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Общество
  • Калужская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar