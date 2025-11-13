В Калуге пожаловались на самый неудобный в мире пешеходный переход

Жители Калуги жалуются на абсурдно неудобный пешеходный переход возле городского рынка, говорят, что он «самый неудобный в мире». Об интересном объекте рассказало издание «Подъём».

Из-за того, что зебра упирается в бордюр с одной стороны и в газон с другой, на последнем пришлось установить импровизированный мост. Переход особенно проблематичен для маломобильных граждан и родителей с колясками.

Мэрия Калуги заявляет, что переход находится на частной территории, и ведёт переговоры с владельцем для приведения его в порядок.

«Администрацией города ведутся переговоры с владельцем, чтобы привести примыкание пешеходного перехода в удобное для жителей состояние», — заявили в мэрии.

