13 ноября, 15:07

Захарова призвала Макрона мыться после жалобы на «клопов Шрёдингера» во Франции

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление французского президента Эмманюэля Макрона, который обвинил Россию в распространении фейков о нашествии клопов во Франции. Спикер дипломатического ведомства опубликовала ироничный ответ в телеграм-канале.

Захарова напомнила, что ранее французский Генштаб обвинял Россию в том, что клопы во Франции есть, а теперь Макрон утверждает, что это российские фейки.

«Я так и не поняла: Россия виновата в том, что во Франции есть клопы или в том, что их нет? Французский Генштаб устами, прости Господи, Мандона, нас обвинял в том, что они есть. А теперь Макрон утверждает, что это были наши не клопы, а фейки? Так и хочется спросить: «Мыться не пробовали?». Помогает и от нательных паразитов, и от неврозов», написала дипломат, процитировав затем стихи Корнея Чуковского о пользе гигиены.

Напомним, Эмманюэль Макрон на встрече с читателями в Тулузе развил тему «клопового заговора», фактически подтвердив парадоксальность ситуации. С одной стороны, он признал реальное существование проблемы с постельными клопами во Франции, с другой — повторил обвинения в адрес России о создании «миллионов ложных аккаунтов» для искусственного раздувания темы. Это заявление продолжает тенденцию, когда западные лидеры предъявляют Москве обвинения в информационных кампаниях без предоставления конкретных доказательств, которые впоследствии не находят подтверждения.

