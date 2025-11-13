Макрон предрёк «звёздные войны» после конфликта на Украине

Очередной военный конфликт следует ожидать в космическом пространстве. Об этом с уверенностью заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, его цитирует портал Barrons. Глава государства уже сообщил, что будет выделено дополнительно 4,2 миллиарда евро, чтобы развивать военную космическую деятельность страны. По словам Макрона, на подготовку к «звёздным войнам» потребуется пять лет.