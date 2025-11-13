Макрон предрёк «звёздные войны» после конфликта на Украине
Очередной военный конфликт следует ожидать в космическом пространстве. Об этом с уверенностью заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, его цитирует портал Barrons. Глава государства уже сообщил, что будет выделено дополнительно 4,2 миллиарда евро, чтобы развивать военную космическую деятельность страны. По словам Макрона, на подготовку к «звёздным войнам» потребуется пять лет.
«Сегодняшняя война уже ведётся в космосе, а завтрашняя начнётся в космосе. Космическое пространство больше не является убежищем, оно стало полем боя», — подчеркнул французский лидер.
Ранее Эмманюэль Макрон заявил, что Франция поставит Украине новые ракеты Aster и истребители Mirage. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо уверен, что Макрон явно настроен на дальнейшее продолжение украинского конфликта. В самой Франции оппозиция уже прозвала политика маленьким Наполеоном. Однако психологи уверены, что президент не сможет повторить путь полководца, поскольку все его действия сводятся к пустым обещаниям.
