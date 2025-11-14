В Госдуму внесён законопроект о маркировке видео, созданного с помощью ИИ

В Государственную Думу внесён пакет законопроектов, направленных на регулирование использования технологий искусственного интеллекта при создании видеоконтента. Как стало известно Life.ru, инициативу подготовили депутаты Дмитрий Гусев, Михаил Делягин и Алексей Журавлёв.

Базовый законопроект предлагает закрепить в законе «Об информации» требование обязательной маркировки видеороликов, созданных или изменённых с помощью ИИ. Предполагается два вида обозначений:

видимый текст «Создано с использованием искусственного интеллекта» или «Сгенерировано ИИ», который должен отображаться при просмотре;

машиночитаемая метка в метаданных файла с указанием факта использования ИИ, даты и владельца ресурса.

Авторы инициативы считают, что такие меры помогут повысить прозрачность происхождения видеоконтента, а также сократить риски распространения дезинформации и дипфейков.

По словам Дмитрия Гусева, искусственный интеллект сегодня позволяет создавать материалы, неотличимые от реальности, и отсутствие маркировки «превращает это в инструмент манипуляции».

Второй законопроект предлагает установить административную ответственность за нарушение новых требований. Для граждан предусмотрены штрафы от 10 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических — от 200 до 500 тысяч рублей.

В пояснительной записке отмечается, что применение санкций должно стимулировать владельцев соцсетей, видеохостингов и других интернет-платформ добросовестно соблюдать правила маркировки.

Реализация инициатив не потребует дополнительных расходов федерального бюджета. Авторы законопроектов подчёркивают, что меры направлены на повышение информационной безопасности и формирование более ответственной цифровой среды.

Напомним, что первой страной, которая ввела тюремные сроки за вредоносное использование ИИ, стала Италия. В сентябре 2025 года там ввели тюремное заключение сроком от одного до пяти лет за незаконное распространение вредоносного контента, созданного с помощью ИИ, включая дипфейки. Также ужесточаются наказания за использование технологии для мошенничества и кражу личных данных.