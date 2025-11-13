14 украинских БПЛА сбиты за два часа над Крымом, Чёрным морем и Курской областью

Российская система ПВО уничтожила за два часа четырнадцать украинских беспилотников в небе над Крымом и Курской областью, а также над Чёрным морем. Такие данные привели в пресс-службе Минобороны РФ.

«С 16:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 11 – над акваторией Чёрного моря, 2 – над территорией Курской области, 1 – над территорией Республики Крым», — уточнили в ведомстве.

Ранее в результате атаки беспилотника-камикадзе в Горловке были ранены четверо российских спасателей. По информации МЧС, пожарные направлялись для ликвидации пожара на свалке, когда заметили дрон и успели покинуть машину до взрыва.