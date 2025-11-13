Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 ноября, 15:56

Начальника пресс-службы главка МВД Петербурга отправили под домашний арест

Вячеслав Степченко. Обложка © Telegram/Петербургская полиция

Начальник пресс-службы главка МВД по Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко отправлен под домашний арест по обвинению в получении крупной взятки от администратора телеграм-канала «Конкретно.ру». Вердикт был озвучен в зале суда.

В суде Степченко полностью признал вину. Он заявил, что «увлёкся работой и преступил закон». Объясняя свои действия, фигурант отметил, что не считал деньги взяткой, так как они «не доходили до семьи» и, по его словам, тратились на нужды пресс-службы. Подсудимый написал рапорт об увольнении и просил суд избрать ему домашний арест, что в итоге и было сделано.

Мера пресечения будет действовать до 4 января. Обвиняемому будет запрещено покидать дом, менять место жительства и и использовать Интернет.

По версии следствия, Вячеслав Степченко, пользуясь должностью, с 2022 года передавал администратору телеграм-канала «Конкретно.ру» оперативные сводки и видео с камер наблюдения. За эту информацию он, как считают правоохранители, получил не менее 660 тысяч рублей.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • МВД РФ
  • Коррупция
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
