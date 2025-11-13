Россия и США
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

13 ноября, 15:40

Генсек ОДКБ Тасмагамбетов внесён в базу «Миротворца»*

Обложка © ТАСС / ЕРА

Украина внесла в скандальную базу сайта «Миротворец»* генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетова. Информация об этом появилась на самом портале.

Тасмагамбетов, согласно данным «Миротворца»*, обвиняется в поддержке «агрессии» против Украины. Что именно ему вменяется, не уточняется.

Ранее российские фигуристки Аделия Петросян и Алина Горбачёва были добавлены в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Основанием для этого, согласно информации на портале, стали обвинения в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичное одобрение проведения специальной военной операции.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории РФ.

Татьяна Миссуми
