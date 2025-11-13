Россия и США
13 ноября, 17:00

Украинец без слов понял российского дроновода в зоне СВО и попал на видео

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российский беспилотник пролетел в паре метрах от украинца, идущего по сельской дороге в зоне СВО. Наш дроновод и мирный житель без труда поняли друг друга. Украинец не испугался, а понял, что не он цель для удара. Кадры публикуют авторы проекта «Кот Бармалей», связанные с российской группировкой войск «Юг».

Наш оператор БПЛА и украинец без труда поняли друг друга. Видео © Кот Бармалей

На кадрах видно, что мужчина в гражданском замечает дрон, «пропускает» его и бросает взгляд вперёд, где стоит военный пикап с вэсэушниками. После этого российский беспилотник ускоряется и бьёт по боевой машине противника. Примечательно, что пока дрон снижался, его замечали и другие мирные украинцы. Они выходили из своих авто и махали нашему оператору БПЛА, обозначая свой статус гражданских. Никто из них не боится российского дрона и не отбегает от машин, зная, что ВС РФ бьют только по военным целям, что нельзя сказать об украинской армии, намеренно выслеживающей простых людей.

Ранее пленные украинские военные рассказали об ужасающем положении ВСУ в районе Купянска. Они указали на предательское поведение командования, оставившего их без поддержки, а также на полное отсутствие нормального снабжения из-за чего бойцы сутками сидят голодные без боеприпасов. Также они отметили успехи РФ и рассказали о «паутине» наших дронов под Купянском.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
