Психолог призвала начать профилактику лудомании ещё в дошкольном возрасте

Профилактику лудомании и других форм зависимого поведения необходимо начинать уже в дошкольном возрасте, заявила психолог Елена Лосева в интервью «Постньюс», комментируя подготовку Минздравом методических материалов для детей до 13 лет.

«Навык разумного использования, например, цифровых устройств не может появиться внезапно в восьмом классе, — отметила эксперт.

Он формируется постепенно, с раннего детства». Лосева подчеркнула, что основы самоконтроля закладываются в дошкольный период, и именно тогда следует начинать просветительскую работу.

Психолог указала, что задача родителей и педагогов — вовремя заметить изменения в поведении ребёнка и помочь сформировать навыки саморегуляции. По её мнению, объяснять необходимость ограничений в использовании гаджетов важно уже с пяти лет, что в дальнейшем поможет предотвратить развитие различных зависимостей, включая игровую.

Ранее сообщалось, что основными жертвами рекламы организаторов азартных игр в России становятся дети и подростки. Эксперт отметил, что букмекеры выступают спонсорами всего спортивного пространства, присваивая свои названия командам, чемпионатам и стадионам. Эксперт подчеркнул катастрофическое воздействие игровой зависимости на психику, указав, что количество суицидальных попыток среди лудоманов в сорок раз превышает средние показатели по населению.