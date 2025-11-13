Тренер назвал склонной к выдумкам девочку с жестом о помощи на шоу «Школа»

Одиннадцатилетняя Майя Мосяева, продемонстрировавшая во время телешоу «Школа» известный во всём мире жест о помощи, обладает склонностью к выдумкам. Об этом заявил тренер девочки из спортивной секции в беседе с ИА Регнум.

«Семья у них благополучная, много детей, четверо. Девочка хорошая, много чем занимается: гимнастикой, фигурным катанием и другими дисциплинами. Мама у неё строгая, но без перегибов», — пояснил педагог.

Он добавил, что никогда не замечал признаков насилия над ребёнком, но девочка периодически рассказывала фантастические истории, которые не находили подтверждения. По словам тренера, Майя могла узнать о жесте из Интернета и решила побаловаться перед камерой.

Напомним, во время съёмок реалити-шоу «Школа» на телеканале «Пятница» младшая сестра участницы проекта, несовершеннолетняя Майя, продемонстрировала международный «сигнал о помощи», что вызвало активное обсуждение в социальных сетях. Сообщается, что девочка присутствовала на съёмках для поддержки своей 16-летней сестры Киры, которая участвует в проекте вместе с матерью, Инной М.