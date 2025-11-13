Россия и США
13 ноября, 16:24

Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ около Севастополя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arcansel

Силы противовоздушной обороны России сбили четыре украинских беспилотника над акваторией вблизи Севастополя. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбиты 4 БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега», — говорится в сообщении.

ВСУ ударили по курскому Льгову: один дрон повредил дом, второй сбит над заводом
Ранее в Белгородской области под ударом украинских беспилотников пострадали два человека. После атаки беспилотника в селе Белянка водитель грузового КамАЗа с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу города Шебекино, где ему провели экстренную операцию.

    avatar