Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ около Севастополя

Силы противовоздушной обороны России сбили четыре украинских беспилотника над акваторией вблизи Севастополя. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбиты 4 БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега», — говорится в сообщении.

Ранее в Белгородской области под ударом украинских беспилотников пострадали два человека. После атаки беспилотника в селе Белянка водитель грузового КамАЗа с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу города Шебекино, где ему провели экстренную операцию.