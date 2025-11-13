Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 ноября, 18:03

МИД РФ: Отношения России и Германии находятся в низшей точке с создания ФРГ

Здание МИД России. Обложка © Life.ru

Российско-германские отношения находятся в самой низкой точке за всю историю ФРГ. С таким заявлением выступило российское дипломатическое ведомство после встречи с Обществом «Россия-Германия».

В МИД констатировали, что Берлин сделал ставку на политику реванша и разрыв многолетних связей, вознамерившись нанести России «стратегетическое поражение». В ведомстве также провели исторические параллели, заявив, что «дух прусского милитаризма снова витает над Берлином», а голосование немецких дипломатов против резолюции ООН по борьбе с героизацией нацизма лишь подтверждает эту тенденцию.

Несмотря на кризис в отношениях, МИД подтвердил готовность России поддерживать контакты со здоровыми политическими силами в Германии, ориентированными на совместное строительство мирной и безопасной Евразии.

Минобороны Франции всерьёз напугано из-за «тектонического» перевооружения Германии
Параллельно тому, как отношения с официальными властями ФРГ ухудшаются, намечаются подвижки во взаимодействии с другой политсилой. Ранее стало известно, что с 13 по 16 ноября Россию с визитом посетит делегация партии «Альтернатива для Германии». Как сообщил депутат Бундестага от фракции Райнер Ротфусс, цель поездки — поддержание диалога, укрепление контактов и обмен мнениями с российскими политиками.

Юрий Лысенко
