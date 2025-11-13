В популярных сыворотках для роста ресниц нашли опасный гормоноподобный компонент

Популярные сыворотки для роста ресниц могут вызвать серьёзный косметический дефект — истончение жировой ткани вокруг глаз. Об этом пишет Baza, изучив жалобы россиянок и состав средств.

Как выяснилось, после двух месяцев использования у многих женщин область под глазами «провалилась», кожа стала значительно тоньше, а тёмные круги усилились. Всему виной компонент простаглантин — гормоноподобное вещество, которое изначально использовалось для лечения глаукомы. Помимо истончения тканей, после отмены средства многие столкнулись с тем, что ресницы начали выпадать и стали заметно тоньше.

Специалисты рекомендуют избегать в составе сывороток компонентов «Bimatoprost», «Latanoprost», «Isopropyl Cloprostenate» и «Travoprost», которые являются аналогами простагландина и могут нанести непоправимый вред внешности.

Простагландины — это физиологически активные вещества, которые первоначально применялись в офтальмологии для лечения глаукомы. Их побочным эффектом оказался рост ресниц, что и привело к созданию косметических сывороток.

Ранее врач-косметолог напомнила, что даже зимой кожа нуждается в защите от UVA-лучей, вызывающих фотостарение, поскольку они проникают через облака и стёкла, а снег отражает до 80% этого излучения, усиливая его воздействие. Специалист также опровергла миф о пользе скрабов против шелушения, рекомендовав вместо абразивных частиц использовать ферментные пилинги, а для увлажнения — двухэтапную систему: гиалуроновую сыворотку и крем с керамидами для восстановления барьера.