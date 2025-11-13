Россиянкам рассказали о главных ошибках зимнего ухода за кожей

Даже зимой кожа нуждается в защите от ультрафиолетовых лучей типа А, которые вызывают фотостарение и беспрепятственно проникают через облака и оконные стёкла, заявила врач-косметолог Александра Камышникова. Она подчеркнула, что снег усиливает воздействие UVA-лучей, отражая до 80% излучения.

Кроме того, эксперт опровергла распространённое заблуждение о пользе скрабов против шелушения, пояснив, что абразивные частицы дополнительно травмируют кожу. Для бережного отшелушивания лучше использовать ферментные пилинги, а для увлажнения — двухэтапную систему: гидратацию с помощью сыворотки с гиалуроновой кислотой и последующее нанесение крема с керамидами или скваланом для восстановления липидного барьера.

«Скраб борется не с причиной нарушения кожного барьера, а лишь со следствием», — предупредила собеседница Леди Mail.

Она отметила, что термальная вода даёт лишь временное ощущение свежести и не может заменить основные уходовые средства. Для правильного подбора косметики важно определить тип сухости кожи: при обезвоженности эффективны гигроскопичные компоненты, при повреждённом липидном барьере — восстанавливающие текстуры с маслами и витамином Е.