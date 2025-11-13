Дерматовенеролог раскрыла секреты ухода для идеальной кожи поздней осенью

Кожа — самый крупный орган в нашем организме, который защищает человека от внешних факторов. Осенью и зимой под воздействием низких температур, ветра, сухого воздуха в помещении кожа становится чувствительной и уязвимой для появления новых или обострения хронических заболеваний. Как с этим бороться, рассказала Life.ru врач-дерматовенеролог НКЦ №3 Российского научного центра хирургии им. акад. Б.В. Петровского Мария Хворова.

Как поясняет врач, неприятной сопутствующей проблемой для кожи осенью являются дефицитные состояния по микро- и макроэлементам.

Часто осенью и зимой пациенты жалуются на обезвоженность, сухость кожного покрова, тусклый цвет лица. Сосуды на лице становятся более восприимчивы и как последствие периода высокой солнечной инсоляции — усиливается гиперпигментация. На приёме я всегда объясняю: проблемы с кожей – это часто следствие внутренних изменений в организме, с учётом этого начинаем «расследование» и назначаем план терапии, схему домашнего ухода. Мария Хворова Врач-дерматовенеролог НКЦ №3 Российского научного центра хирургии им. акад. Б.В. Петровского

Вообще осенний период — прекрасное время посетить врача-дерматовенеролога, дерматоонколога для диагностики и обследования своих родинок (невусов) после летнего отпуска. Человеку необходимо солнце для синтеза витамина Д, но без соблюдения правил загара мы сталкиваемся с процессами малигнизации меланоцитарных новообразований кожи, поясняет специалист.

Меланома — одна из самых опасных злокачественных опухолей организма. Если вы заметили у себя либо у близких изменение формы, цвета, размера родинки, новообразование начало кровить, появился зуд — необходимо в срочном порядке обратиться к специалисту для проведения дерматоскопии, предупреждает врач.

Пятна на коже

Пигментация на лице, те самые «пятна» — это не просто косметический дефект, а часто симптом внутренних нарушений, включая гормональные, воспалительные, метаболические процессы, поясняет специалист. Стоит посетить врача-дерматовенеролога для сбора анамнеза, пройти диагностические мероприятия, чтобы комплексно решать вопрос коррекции пигмента и получить дополнительную консультацию узких специалистов.

«Выраженность чувствительности кожи к УФ-лучам и другим экзогенным раздражителям на различных участках зависит от её возрастных изменений, а влагоудерживающая способность эпидермиса связана с процессами обновления липидного барьера кожи», — рассказывает дерматовенеролог.

Для пациентов с дисхромией кожи важно применение средств ухода за кожей лица, обогащённых антиоксидантами и ингредиентами, профилактирующими пигментацию. В косметологическом кабинете процедурами первой линии будут пилинги, которые должны отшелушить окрашенный кератиноцит (клетку эпидермиса), например, с феруловой кислотой.

Об инъекциях и салонных процедурах

Рабочих методов много, но важна система. Нет смысла приходить на процедуры биоревитализации (введение препаратов на основе гиалуроновой кислоты), мезотерапию и другие виды аппаратной косметологии, если у вас нарушен эпидермальный барьер кожи, а на полке в ванной из средств ухода за лицом только туалетное твёрдое мыло.

Важно также учитывать, что агрессивные кислотные пилинги, аппаратные процедуры, бесконтрольные инъекции могут косвенно спровоцировать очень серьёзные проблемы со здоровьем кожи, в том числе, онкологию. Любые косметические протоколы нужно проводить в медицинских учреждениях, салонах красоты, имеющих соответствующие лицензии и квалифицированных специалистов.

Правила домашнего ухода за кожей

Первым этапом в коррекции многих эстетических проблем будет являться назначение корнеотерапевтического домашнего ухода, когда мы мягко восстанавливаем структуру поверхностного слоя кожи. И, конечно, нужно соблюдать базовые принципы ухода: Приобрести средства, которые отвечают потребностям вашей кожи. Назначения необходимо получить у врача-дерматовенеролога или косметолога.

Утром и вечером важно очищать и тонизировать кожу. Для очищения используем гели, пенки, очищающее молочко без агрессивных ПАВ. Для тонизации – тоники и лосьоны, по необходимости применять сыворотки, выбирать кремы согласно типу кожи, а 1-2 раза в неделю можно использовать маску для лица.

Самостоятельно не рекомендуется назначать себе и использовать пилинговые системы, которые могут навредить коже лица. Например, АНА-кислотные пилинги имеют ряд противопоказаний и должны проводиться специалистом.

Профессиональные косметические средства

Профессиональные косметические средства в отличии от линий домашнего ухода, продающихся в магазинах масс-маркета, имеют в своём составе более активные ингредиенты, но должны строго подбираться специалистом с косметологическим образованием. Не рекомендуется использовать в одном протоколе ухода (очищение, тонизация, сыворотка, крем) препараты разных брендов, они могут не сочетаться между собой и привести к аллергическому контактному дерматиту

Воздействие БАДов

БАДы — сейчас очень актуальная тема не только в направлении косметологии. Напомню, что красивая кожа — это не только правильный домашний уход за ней и профессиональные косметические процедуры. Красота снаружи начинается со здоровья внутри. Специалисты знают, что по-настоящему работает только комплексный подход, в том числе коррекция питания, восстановление здоровья ЖКТ и коррекция дефицитных состояний по микро-, макроэлементам и витаминам, если её назначает врач.

В состав многих препаратов красоты тоже входят ингредиенты, которые часто видим на баночках с БАДами: витамин С, цинк (цитрат цинка), медь (глицинат меди), L-лизин (L-лизина гидрохралит), метилсульфонилметан, селен. К примеру, цинк регулирует деятельность сальных желёз, снимает воспалительный процесс, участвует в синтезе коллагена и эластина. После соответствующих лабораторных анализов мы назначаем его в виде отдельной пищевой добавки при угревой болезни, себорейном дерматите. Витамин С относится к антиоксидантам немедленного действия. Способствует обновлению кожи, укрепляет сосудистую стенку и улучшает цвет лица. Дефицит меди проявляется в виде сухости и шелушения кожи, ломкости ногтей.

«Как врач, я знаю механизмы действия и последствия дефицитов тех или иных элементов, правила их сочетания при приёме. Неспециалист не сможет «на глаз» оценить, чего не хватает в организме, по какой схеме и в каких дозировках применять лекарственные препараты и БАДы, как их правильно комбинировать», — указывает эксперт.

Поэтому велики риски, в лучшем случае, не дождаться ожидаемого эффекта, а в худшем – нанести вред. Любые схемы лечения — это ответственность врача.

